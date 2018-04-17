Советник Трампа: никакого замешательства по антироссийским санкциям нет

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил, что США рассматривают будущие антироссийские санкции. Об этом сообщает Reuters.

Он также добавил, что никакого замешательства по этому поводу нет.

«Я думаю, что проблема здесь заключается в том, что у нас есть ряд санкций, а дополнительные санкции находятся на рассмотрении, они еще не определены», — сказал Кадлоу.

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Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп лично распорядился приостановить введение новых санкций против России.

Источники сообщили, что возможность введения новых санкций серьезно рассматривается, однако Трамп не давал указания на их введение. Уточняется, что стратегия Трампа предполагает сдерживание санкций до шага России, который можно будет расценить как провоцирующий.