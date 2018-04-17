Минстрой сохранит в подвалах домов проходы для животных

Замглавы Минстроя Андрей Чибис заявил, что министерство приняло решение об обязательном сохранении продухов (специальных отверстий для циркуляции воздуха) в фундаментах многоквартирных домов. Об этом сообщает НСН.

По словам Чибиса, «власти обяжут сохранять в подвалах продухи размером 15 на 15 см для того, чтобы кошки могли выходить из подвала и заходить в подвал».

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Он также добавил, что по решению общего собрания собственников на эти продухи может быть наложена заградительная сетка для обеспечения воздухообмена в подвальных помещениях.

Уточняется, что зоозащитники ранее неоднократно призывали запретить закрывать доступ кошек в подвалы. Как стало известно, подобная мера нередко приводит к массовой гибели животных.