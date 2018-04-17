Мнучин объяснил смысл твита Трампа про «игру в девальвацию» России и Китая

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что твит президента США Дональда Трампа, в котором он раскритиковал Россию и Китай за девальвацию валюты, был «предупредительным выстрелом». Об этом сообщает CNBC.

«Это (твит Трампа) был предупредительным выстрелом по Китаю и России по поводу девальвации. В прошлом Китай уже девальвировал свою валюту», — сказал Мнучин CNBC.

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Он также подчеркнул, что Китай использовал существенное количество резервов для поддержки своей валюты.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Китай в «игре в девальвацию валют».