WSJ: США готовят новые торговые ограничения против Китая

Власти Соединенных Штатов могут ввести новые экономические ограничения против Китая из-за того, что КНР не предоставляет американским технологическим компаниям достаточной свободы на своем рынке. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, в США недовольны тем, что американские корпорации, согласно законам КНР, должны создавать совместные предприятия с китайскими предприятиями. Источник газеты рассказал, что Соединенные Штаты готовят официальное заявление с претензиями к Китаю по этому поводу. В издании отмечают, что пока не решено, будет ли оно оформлено и направлено к китайским властям.

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Ранее глава Китая Си Цзиньпин заявил о расширении доступа иностранного капитала в Китай.

Экономические отношения между США и Китаем обострились, когда американская сторона ввела ввозные пошлины на сталь и алюминий. Власти Китая пообещали бороться до конца в торговом конфликте с Соединенными Штатами.