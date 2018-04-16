Число безработных в России снизилось почти на 1% за неделю

Численность безработных граждан в России с 4 по 11 апреля снизилась на 0,9% и составляет 769,470 тыс. человек. Об этом сообщаетcя в материалах Минтруда.

Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в республиках Мордовия, Калмыкия, Марий Эл, Чукотском автономном округе, Астраханской, Липецкой, Тульской, Кировской, Тамбовской, Курганской областях.

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Рост численности безработных граждан отмечен в республиках Ингушетия, Дагестан, Адыгея, Тыва, Татарстан, Карачаево-Черкесской Республике, Калужской области.

Суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 110 043 человека.

Ранее сообщалось, что число безработных в России снизилось на 0,9%.