ЦБ отозвал лицензию у московского «ОФК Банка»

Банк России на своем сайте сообщил об отзыве лицензии на проведение банковских операций у московского банка «Объединенный финансовый капитал».

«В связи с неисполнением кредитной организацией Публичное акционерное общество Банк «Объединенный финансовый капитал» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6,7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», <...> Приказываю: отозвать с 16 апреля 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «Объединенный финансовый капитал» (регистрационный номер Банка России 2270, дата регистрации — 29.01.1993)», — говорится в тексте официального распоряжения.

По величине активов банк занимал 103-е место в банковской системе России, по данным РИА Рейтинг.