Соколов рассказал об ответных мерах на санкции США

Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что ведомство работает над ответными мерами в отношении США в сфере транспорта. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я не буду анонсировать, мы работаем над этим», — сказал Соколов.

Ранее вице-премьер России Аркадий Двокович заявил, что Россия выбирает первоочередные меры в ответ на санкции США.

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По его словам, правительство и Госдума консультировались при разработке ответных мер на санкции США.

Также первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников рассказал подробности об ответных мерах России на санкции США.

Как отмечалось, законопроект о мерах России содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции.