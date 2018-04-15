Соколов рассказал об ответных мерах на санкции США
Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что ведомство работает над ответными мерами в отношении США в сфере транспорта. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Я не буду анонсировать, мы работаем над этим», — сказал Соколов.
Ранее вице-премьер России Аркадий Двокович заявил, что Россия выбирает первоочередные меры в ответ на санкции США.
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По его словам, правительство и Госдума консультировались при разработке ответных мер на санкции США.
Также первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников рассказал подробности об ответных мерах России на санкции США.
Как отмечалось, законопроект о мерах России содержит запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции.