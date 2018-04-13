Россия рассчитывает построить «Северный поток — 2» при санкциях США

Вице-премьер России Аркадий Дворкович считает, что новые санкции США не помешают реализации проекта «Северный поток — 2», передает РИА «Новости».

«Формально — нет», — сказал Дворкович в ответ на вопрос, повлияют ли новые санкции США на крупные контракты с европейскими странами.

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«Вопрос к ЕС, скорее, к этим странам. Если они считают проект («Северный поток-2» - ред.) выгодным, а судя по тому, что дали разрешения — считают выгодным, то им просто не нужно присоединяться к соответствующим санкциям, и все. Продолжать вести бизнес. Но это их решение (должно быть — ред.) Мы рассчитываем, что проект будет реализован. Он действительно взаимовыгодный. Он нужен им не меньше, чем нам», — отметил Двокркорвич.

Ранее сообщалось, что Финляндия выдала все разрешения на строительство «Северного потока — 2».

«Северный поток — 2» — подводный газопровод протяженностью около 1220 км, проходящий через Балтийское море из России в Германию. Около 374 км газопровода пройдет по исключительной экономической зоне Финляндии.