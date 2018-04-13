В Fitch отметили серьезность новых антироссийских санкций США

Последние санкции США, объявленные против ряда российских компаний, физических лиц 6 апреля 2018 года, вероятно, окажут серьезное влияние на операции и финансовые профили этих компаний, сократив их способность торговать и обслуживать свой долг в долларах США. Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства Fitch.

По словам агентства, эти санкции являются наиболее значимыми для российских компаний с момента первоначального введения санкций США в 2014 году.

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«Санкции, вероятно, окажут глубокое воздействие на попавшие в список компании, которые теперь не смогут осуществлять операции в долларах — стандартной валюте в торговле сырьевыми товарами и основной валюте в сделках с контрагентами в международной торговле», — отметили в Fitch.

Ранее сообщалось, что Fitch отозвало рейтинги En+.