Минздрав не поддержит законопроект о продаже лекарств в супермаркетах

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что Минздрав не поддержит законопроект Минпромторга о продаже лекарств в супермаркетах без соответствующей лицензии. Об этом сообщает RNS.

«Со стороны Минздрава согласование данного законопроекта невозможно», — сказала Скворцова.

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Она также добавила, что лекарственные препараты являются особым товаром, который должен быть качественным, эффективным и безопасным.

«Наша позиция в том, что те точки, которые продают лекарственные препараты, они должны быть лицензированы к этой деятельности и те люди, которые работают в этих точках, они должны быть готовы дать профессиональное квалифицированное разъяснение. У нас нет оснований просто вбрасывать лекарства в торговые сети», — отметила Скворцова.

Ранее сообщалось, что Минпромторг доработал законопроект, который разрешает продажу безрецептурных лекарств в продуктовых магазинах.