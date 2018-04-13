В России могут запретить принимать американцев на работу
Депутаты Госдумы, в качестве ответа на антироссийские санкции США, предложили запретить работодателям в России принимать американских граждан. Об этом сообщается в материалах базы Госдумы.
«Запретить или ограничить в России привлечение к трудовой деятельности в России граждан Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств, поддержавших антироссийские санкции», — сказано в документе.
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Как стало известно, запрет может коснуться и высококвалифицированных специалистов.
Депутаты пояснили, что такие меры необходимы для защиты прав и свободы россиян, а также интересов и безопасности России.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Ранее в Госдуме рассказали подробности об ответных мерах России на санкции США.