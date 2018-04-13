«Известия»: власти хотят обложить налогом сделки с криптовалютами

Правительство может обложить налогом прибыль от сделок с криптовалютами. Об этом пишет газета «Известия».

«Прибыль от сделок с криптовалютами необходимо обложить налогом, а их обмен на сумму 600 тыс. руб. и более должен подпадать под обязательный валютный контроль», — сообщает издание.

Реклама

Уточняется, что кабмин поддержал законопроект депутатов «О цифровых финансовых активах». Однако, в правкомиссии отметили, что документ следует доработать.

Ранее заместитель главы управления безопасности и защиты информации (ГУБиЗИ) ЦБ Артем Сычев сообщил, что Банк России рассматривает возможность включения несанкционированного майнинга в число рисков информационной безопасности российских банков.