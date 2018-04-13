Дания призналась, что она не сможет остановить «Северный поток — 2»

Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Дания не может остановить строительство «Северного потока — 2». Об этом сообщает телеканал TV2.

Он подчеркнул, что Дания может замедлить проект строительства, если не даст согласие на прокладку газопровода через свои воды. Премьер пояснил, что в этом случае маршрут будет изменен и пройдет через международные воды.

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Расмуссен добавил, что правильным было бы, если бы переговоры с Россией по строительству газопровода вела Еврокомиссия, а не отдельные члены Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Финляндия выдала второе разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

Таким образом, от Финляндии получен полный комплект разрешений на «Северный поток — 2».