Центробанк может отнести несанкционированный майнинг к киберрискам

Заместитель главы управления безопасности и защиты информации (ГУБиЗИ) ЦБ Артем Сычев заявил, что Банк России рассматривает возможность включения несанкционированного майнинга в число рисков информационной безопасности российских банков. Об этом сообщает RNS.

«Это может влиять на устойчивость, и может войти в отчетность ФинЦЕРТа как фактор риска», — сказал Сычев.

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Он также добавил, что соответствующая работа начнется после того, как будет законодательно определен статус криптовалют и майнинга.

Ранее первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова сообщила, что ЦБ не считает нужным разрешать свободный обмен криптовалют.

Она также добавила, что страны, которые ранее разрешали обмен криптовалют, в настоящий момент переходят к этапу временного запрета или «жесткого регулирования».