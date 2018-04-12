Глазьев сравнил «Стратегию-2024» Кудрина с муляжом

Академик РАН Сергей Глазьев сравнил стратегию развития России до 2024 года Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина с муляжом. Об этом он рассказал «Газете.Ru».

«Фактически это муляж, который выполнен хорошим художником: выглядит как настоящий, но без содержания», — заявил Глазьев.

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По его словам, это вовсе не стратегия, «а набор деклараций, похожий на лозунги к первомайской демонстрации трудящихся и пенсионеров».

Центр стратегических разработок во главе с Кудриным обнародовал стратегию развития России до 2024 года. В ЦСР сочли, что в стране недостаточно инвестируют «в главное богатство»– людей. Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».