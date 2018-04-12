В Минздраве рассказали о рисках при продаже лекарств в магазинах без лицензии

Директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина заявила, что Минздрав выступает против предложения Минпромторга разрешить продажу лекарств в магазинах без лицензии. Об этом сообщает RNS.

«Позиция министерства неоднократно озвучивалась, именно из-за того, что есть несогласие с тем, чтобы была передана продажа лекарственных препаратов в магазины, тем более без лицензии. Эта идея не была поддержана при обсуждении... Мы в любом случае законопроект не сможем согласовать, потому что это больше риска для населения в том числе, чем польза от этого», — сказала Максимкина.

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Она также добавила, что не следует «аптечную практику низводить до уровня обычной торговли».

Ранее сообщалось, что Минпромторг доработал законопроект, который разрешает продажу безрецептурных лекарств в продуктовых магазинах.