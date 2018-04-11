Нефть подорожала выше $73 впервые с 2014 года

Впервые с конца 2014 года нефть марки Brent достигла уровня $73,09 за баррель.

Рубль также начал укрепляться.

По состоянию на 19.11 доллар достиг 62,5 руб.

Ранее официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, вырос на 2,43 руб., до 79,28 руб.,курс доллара вырос на 1,69 руб., до 64,06 руб.,

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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию, как реагируют рынки и отечественная валюта на санкции США.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, вырос на 2,43 руб., до 79,28 руб., курс доллара вырос на 1,69 руб., до 64,06 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла по сравнению с показателем на среду на 2,02 руб., составив 70,91 руб.