Медведев предложил запретить американские товары в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что ответом России на санкции США может стать ограничение американских товаров. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Он подчеркнул, что окончательное решение по ответу России на санкции США примет президент России.

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«На нашем рынке довольно много продуктов из США. И это не только упомянутые ценные бумаги, с которыми надо разбираться отдельно, но и целый ряд других товаров, которые поставляются на наш рынок и производятся американским бизнесом», — сказал Медведев, отвечая на вопрос о мерах, которые может принять Россия в ответ на санкции США..

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что было бы правильно принять зеркальные меры по отношению к продукции США.