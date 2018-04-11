Володин: пора ответить на это хамское поведение со стороны США

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что было бы правильно принять зеркальные меры по отношению к продукции США. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Нам пора ответить на это хамское поведение со стороны США. На неприкрытый лоббизм США своих интересов. На создание препятствий для работы российского бизнеса. Было бы правильно принять зеркальные меры по отношению к продукции, которую США к нам импортируют», — сказал Володин.

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Он также подчеркнул, что у России есть такая возможность.

«Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию заседания после выступления Дмитрия Медведева в Госдуме.

Ранее Володин призвал поддержать отечественные компании в условиях внешнего давления.