Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил засыпать мусором Тундру. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Такая огромная страна, давайте вывозить мусор туда, где никто не живет. Давайте Тундру засыпать этим мусором. Там некому проводить митинги, туда не поедет московская оппозиция, не доберутся ни на оленях, ни пешком. В Тундру направьте весь мусор. В нашей стране вдруг некуда положить мусор — это наивность такая. Видимо, чиновники сидят в кабинетах и не могут спуститься», — сказал Жириновский.

Реклама

Он также добавил, что проблема со свалками в России идет из советского времени. По его словам, во всем мире уже строят заводы.

«Швеция ждет мусор из других стран», — отметил Жириновский.

Он задался вопросом, почему в России нельзя построить такие же заводы.

Ранее президент России Владимир Путин предложил превратить переработку мусора в доходный бизнес.