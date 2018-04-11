Медведев: денег на повышение МРОТ до 20 тысяч рублей нет

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что денег на повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 20 тыс. руб. в российском бюджете нет. Об этом он сказал, выступая с отчетом о работе правительства в Госдуме, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я... считаю бедность наиболее сложной и наиболее кричащей проблемой современной России. Об этом и президент страны говорил, когда обращался с посланием Федеральному собранию. И те шаги, которые предпринимаются в этом направлении, я могу сказать лишь одно: они пока не являются достаточными», — сказал премьер.

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По словам Медведева, эти шаги должны быть комплексными.

«Невозможно решать эту проблему только путем увеличения МРОТа, как бы нам этого ни хотелось. Я уж не говорю о том, что денег на упомянутое вами увеличение минимального размера оплаты труда в бюджете в настоящий момент нет», — добавил он, подразумевая предложение депутатов ЛДПР поднять МРОТ до 20 тыс. руб.

Ранее Медведев сообщил, что кабмин принял решение о доведении МРОТ до прожиточного минимума. Уточняется, что с 1 мая текущего года он составит 11,163 тыс. руб.