Медведев назвал острейшую проблему России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в Госдуме, что бедность остается острейшей проблемой в стране. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы хорошо понимаем, что бедность остается острейшей проблемой в стране. Наверное — самой большой. Того, что удалось сделать за эти три года, к сожалению, недостаточно, чтобы ее победить», — сказал Медведев.

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Он также добавил, что кабмин принял решение о доведении МРОТ до прожиточного минимума. Уточняется, что с 2013 года он вырос почти в два раза, а с 1 мая текущего года составит 11,163 тыс. руб.

«Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию выступления Дмитрия Медведева в Госдуме.

Ранее Медведев сообщил, что прошедшие шесть лет стали для России испытанием на прочность.

Он также подчеркнул, что санкции, финансовый кризис и обвал сырьевых рынков грозили для российской экономики катастрофой, но Россия начала развиваться.