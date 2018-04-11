В ЦСР сообщили о постепенном увеличении пенсионного возраста в России

В России будет постепенно расти пенсионный возраст и к 2034 году он достигнет 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы Центра стратегических разработок (ЦСР).

«Благодаря более долгой и более здоровой жизни, граждане смогут дольше оставаться активными и востребованными. На протяжении 16 лет пенсионный возраст будет постепенно расти и к 2034 году достигнет 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин», — заявили в ЦСР.

Реклама

Уточняется, что средний размер пенсии по старости превысит в два раза уровень прожиточного минимума.

«Средний размер пенсии по старости к 2024 году будет в два раза выше прожиточного минимума, пенсии вырастут не меньше, чем на треть в реальном выражении; уровень бедности в России снизится до 10% и сравняется с наиболее развитыми странами Европы», — рассказали эксперты.

Ранее первый вице-премьер России Игорь Шувалов ответил на вопрос об обсуждении повышения пенсионного возраста.