США может ввести новые санкции против России
США планируют ввести новые санкции в отношении России. Соответствующий законопроект размещен в базе документов конгресса.
Данный документ, предусматривает полный запрет на любые финансовые операции, связанные с государственным долгом России.
Согласно тексту, санкции США вступят в силу не позднее 60 дней после их принятия.
Как отмечается, возможное введение новых ограничений связано с предполагаемой причастностью России к делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Ранее сообщалось, что глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что новые санкции США являются хорошим тестом для существующей в России макроэкономической конструкции.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.