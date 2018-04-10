США может ввести новые санкции против России

США планируют ввести новые санкции в отношении России. Соответствующий законопроект размещен в базе документов конгресса.

Данный документ, предусматривает полный запрет на любые финансовые операции, связанные с государственным долгом России.

Согласно тексту, санкции США вступят в силу не позднее 60 дней после их принятия.

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Как отмечается, возможное введение новых ограничений связано с предполагаемой причастностью России к делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Ранее сообщалось, что глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что новые санкции США являются хорошим тестом для существующей в России макроэкономической конструкции.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.