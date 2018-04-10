Трамп поблагодарил Китай за снижение пошлин

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что благодарен председателю КНР Си Цзиньпину за снижение пошлин на автомобили и ряд других товаров.

«Я очень благодарен председателю КНР Си (Цзиньпину) за его добрые слова о ввозных пошлинах и автомобильных барьерах… а также за его понимание относительно интеллектуальной собственности и вопроса трансфера технологий. Вместе мы добьемся большого прогресса!» - написал Трамп.

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Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай снизит тарифы на импорт транспортных средств и на другие товары в текущем году.

По его словам, КНР намерена увеличить импорт продукции, которая способствует развитию конкуренции.