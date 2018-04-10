Ткачев предлагает запретить использовать сухое молоко при производстве сыра

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев предложил запретить использовать сухое молоко при производстве сыра. Об этом сообщает RNS.

«Считаю необходимым запретить использование сухого молока при производстве сыра, а также запретить использование всех молочных жиров при производстве молочной продукции», — сказал Ткачев.

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Он также добавил, что необходимо ужесточить ответственность за нарушение техрегламентов.

«Важно кратно ужесточить ответственность за несоблюдение технических регламентов», — подчеркнул Ткачев.

Ранее Ткачев рассказал об импорте в Россию «сыроподобной» продукции.

По его словам, данная продукция нередко перефасовывается и реализуется в торговых сетях под видом настоящих сыров.