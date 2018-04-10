Минфин отменил аукцион по размещению ОФЗ впервые с 2015 года

Минфин в среду, 11 апреля, не будет проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Минфин России информирует о непроведении 11 апреля 2018 года аукционов по размещению облигаций федеральных займов в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой», — заявили в министерстве.

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По данным Bloomberg, это первый отмененный Минфином аукцион ОФЗ с августа 2015 года.

Ранее директор департамента госдолга Минфина Константин Вышковский сообщил, что министерство видит на рынке всплеск интереса к ОФЗ с доходностью, привязанной к инфляции.

По его словам, Минфин планирует размещать ОФЗ-ИН в два этапа: в формате аукциона и в формате книги заявок, поскольку каждый из этих форматов решает определенную задачу.

Он также добавил, что ведомство не ждет существенного увеличения объема размещения ОФЗ для физлиц в текущем году.