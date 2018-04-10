СМИ: в России могут создать офшоры для помощи попавшим под санкции бизнесменам

Российские власти обсуждают проект создания офшоров для помощи попавшим под санкции бизнесменам. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

«Власти обсуждают проект создания в России двух территорий со специальным режимом и признаками офшора – на острове Октябрьский в Калининграде и на дальневосточном острове Русский», — сообщает издание.

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Как стало известно, законопроект, разработанный Минэкономразвития, сейчас согласуется с профильными ведомствами. Принять его планируется в весеннюю сессию.

По информации источников, бизнесмены, желающие вернуть деньги в Россию, смогут сделать это быстро и без налогов.

Как стало известно, из-за новых санкций США в отношении российских бизнесменов и компаний, миллиардеры России потеряли более $15 млрд за 9 апреля, с момента введения санкций потери составляют более $17 млрд.