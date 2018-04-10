Дворкович прокомментировал ситуацию на финансовых рынках

Вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович заявил, что ситуацию на финансовых рынках сейчас сложная. Об этом сообщает RNS.

«Действительно рынки сейчас находятся в сложной ситуации. Вообще фраза о стабильности всегда, скажем так, немного напрягает, потому что рынки быть стабильными не могут по определению, на рынке всегда должно что-то происходить», — сказал Дворкович.

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Он также добавил, что рыночные котировки формируются на основе ожиданий, и введенные против российских компаний санкции создали значительную неопределенность для инвесторов.

«Реакция достаточно предсказуема, и сейчас самое главное минимизировать эту неопределенность, прежде всего обеспечив стабильную, спокойную работу предприятий, на которых трудятся сотни тысяч людей», — отметил Дворкович.

Ранее сообщалось, что фондовый рынок России открылся ростом.