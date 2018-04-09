Россельхознадзор запретил ввоз свинины из Белоруссии

Россельхознадзор с 10 апреля вводит временные ограничения на поставки живых свиней из Белоруссии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В связи с обнаружением 8 случаев выявления генетического материала вируса африканской чумы свиней (АЧС) в готовой мясной белорусской продукции, Россельхознадзор вынужден ввести временные ограничения на поставки свиноводческой продукции со всей территории Белоруссии с 10 апреля 2018 года», — заявил Россельхознадзор.

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Уточняется, что ограничения коснутся живых свиней и их генетического материала, свинины, сырых свиных мясопродуктов и субпродуктов, готовой продукции из свинины или продуктов, которые содержат в своем составе свинину.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор ввел усиленный контроль за тремя белорусскими предприятиями.