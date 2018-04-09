Стало известно, когда в России могут вырасти коммунальные платежи

Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень заявил, что с 1 июля 2018 года коммунальные платежи могут вырасти на 4%. Об этом пишет газета «Известия».

«С 1 июля возможен рост в районе 4% в среднем по стране и по ресурсам, за последние 2–3 года это одно из самых низких повышений в этой отрасли», — сказал Мень.

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Он также добавил, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) следит за этой сферой.

«У ФАС есть региональные представительства на территории каждого субъекта. Она внимательно следит за этим», — отметил Мень.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин одобрил закон о прямых расчетах в ЖКХ.

На данный момент управляющие компании выступают в роли посредников по предоставлению коммунальных услуг между собственниками и РСО.