Медведев назвал цель антироссийских санкций США

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что введенные США антироссийские санкции являются помехой для деятельности российских компаний. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По сути это помеха нормальной деятельности российских компаний, которые успешно работают на глобальных рынках и составляют в этом смысле и конкуренцию американскому бизнесу», — сказал Медведев.

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Он также подчеркнул, что американские санкции преследуют цель решать неконкурентноспособными способами свои экономические задачи.

«Как и в предыдущих санкционных действиях, мы видим в этом совершенно очевидную и простую прагматическую цель — решать неконкурентоспособными способами свои экономические задачи. То есть политическая обложка. А все эти рассуждения о каких-то плохих русских, которых нужно наказать, они не должны заслонять экономической сути. А экономическая суть состоит в продвижении коммерческих американских интересов по всему миру вопреки действующим торговым правилам», — отметил Медведев.

Ранее вице-премьер России Аркадий Дворкович сообщил, что правительство окажет дополнительную поддержку компаниям, которые попали в санкционные списки США.

Как стало известно, США внесли в список санкций 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 15 компаний.