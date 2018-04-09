Число безработных в России снизилось на 0,9% за неделю

Численность безработных граждан в России с 28 марта по 4 апреля снизилась на 0,9% и составляет 779,07 тыс. человек. Об этом сообщаетcя в материалах Минтруда.

Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Калмыкии, Бурятии, Дагестане, Астраханской, Рязанской, Омской, тульской, Белгородской и Костромской областях и Еврейской автономной области.

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Также в 12 регионах было зафиксировано повышение уровня безработицы, наибольшее — в Республике Саха (Якутия), Чукотском автономном округе и Кировской области.

В годовом выражении число безработных в России снизилось на 14%.

Ранее Росстат сообщил, что безработица в России в феврале текущего года снизилась с 5,2% до 5%.

Уточняется, что в государственных учреждениях службы занятости в качестве безработных были зарегистрированы 800 тыс. человек, в том числе 700 тыс. человек получали пособие по безработице.