ЦБ лишил лицензии банк «ВВБ»

Центробанк отозвал лицензию у банка «ВВБ», сообщается на сайте регулятора.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 9 апреля 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество Банк «ВВБ» ПАО Банк «ВВБ», рег. № 1093, г. Севастополь (приказ Банка России от 9 апреля 2018 года №ОД- 891)», — говорится в сообщении.

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Согласно отчетности, по величине активов на 1 марта 2018 года банк занимал 178 место в банковской системе России.

Ранее сообщалось, что Центробанк отозвал лицензию у тульского «Телекоммерц Банка» из-за того, что кредитная организация неоднократно в течение одного года нарушала требования, предусмотренные статьей 7 (за исключением пункта 3) ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативные акты Банка России.