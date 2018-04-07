В Раде назвали «Северный поток — 2» угрозой Украине и ЕС

Председатель Верховной рады Андрей Парубий заявил, что запуск «Северного потока — 2» может спровоцировать наступление войск России на Украину, сообщает УНИАН.

«Запуск «Северного потока-2» может нести и прямые милитаристские угрозы, которые могут спровоцировать новое полномасштабное наступление российских войск на Украину», — заявил Парубий.

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По его словам, проект свидетельствует об «агрессивном» желании российской стороны иметь непосредственное влияние на страны ЕС, используя для этого «энергетический шантаж».

Ранее глава директората ЕК по энергетике Доминик Ристори заявил, что Евросоюз и Еврокомиссия не поддержат «Северный поток — 2».