Дерипаска назвал абсурдными санкции США против него

Российский бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал решение властей США внести его в санкционный список, назвав его абсурдным. Об этом сообщает Reuters.

«События этого утра очень печальны, но ожидаемы... Безусловно, основания для внесения моего имени в санкционный список, представленные официальными лицами США, беспочвенны, нелепы и абсурдны», — говорится в заявлении представителя группы компаний «Базовый элемент».

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6 апреля США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, а также против 15 компаний.

После этого акции компаний Дерипаски — «Русал» и En+ Group — сильно упали в цене.