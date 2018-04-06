Мантуров пообещал господдержку попавшим под санкции США компаниям

Минпромторг поддержит российские компании, оказавшиеся в новом санкционном списке США. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров, передает РИА «Новости».

«По тем компаниям, которые попали под санкции — будем еще больше поддерживать», — сказал Мантуров.

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6 апреля США ввели санкции против 38 российских бизнесменов и 15 компаний. Один из чиновников американской администрации рассказал, что эти меры стали ответом на «дестабилизирующее поведение России».

Еще один из высокопоставленных чиновников Белого дома объяснил, что санкции введены против российских бизнесменов, которые «помогали правительству России».