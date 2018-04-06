Администрация США: санкции не направлены против народа России
Высокопоставленный чиновник американской администрации заявил, что введенные санкции против российских граждан и компаний не направлены против народа России. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Сегодняшние действия (США) не нацелены против народа России. Эта администрация ясно дала понять, что дверь к диалогу открыта», — сказал чиновник.
Реклама
Он также добавил, что санкции США являются ответом на «дестабилизирующее поведение России».
«Это не является ответом на конкретное событие или проблему, меры предпринимаются в ответ на продолжающиеся и все более беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру», — подчеркнул представитель администрации.
Ранее сообщалось, что США внесли в список санкций 38 российских бизнесменов и 15 компаний.