Еврокомиссия поддержит Украину в споре с «Газпромом»

Генеральный директор Директората по вопросам энергетики Еврокомиссии Доминик Ристори заявил, что Европейская комиссия будет поддерживать Украину для выполнения «Газпромом» решений Стокгольмского арбитража. Об этом сообщает УНИАН.

«Мы будем поддерживать Украину для выполнения решений Стокгольмского арбитража... Мы будем просить обе стороны придерживаться решений арбитража», — сказал Ристори.

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Он также добавил, что регулятор будет поддерживать проведение трехсторонних переговоров между Украиной, ЕС и Россией.

Ранее сообщалось, что «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом» по контракту на транзит газа через Украину.