Россельхознадзор усилит контроль за молоком из Казахстана

Россельхознадзор поручил территориальным управлениям усилить контроль за молочной продукции из Казахстана. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Россельхознадзор поручил территориальным управлениям усилить контроль в отношении данной продукции в части определения ее происхождения», — заявили в Россельхознадзоре.

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В ведомстве подчеркнули, что в рамках проведенного Россельхознадзором анализа изменения грузопотока подконтрольных товаров было выявлено, что за первые три месяца 2018 года из Республики Казахстан в Россию было поставлено 4041 тонна молочной продукции, что в сумме превышает объемы поставок за предыдущие 5 лет.

Ранее министр сельского хозяйства России Александр Ткачев сообщил, что белорусским производителям молока следует искать другие рынки сбыта.