ЕК не собирается поддерживать «Северный поток — 2»

Глава директората ЕК по энергетике Доминик Ристори заявил, что Евросоюз и Еврокомиссия не поддержат «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы считаем, что «Северный поток» не содействует диверсификации поставок и диверсификации маршрутов поставки. Соответственно, если он будет построен, он не будет поддержан со стороны ЕС и со стороны ЕК, в частности», — сказал Ристор.

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Он также подчеркнул, что о санкциях речи идти не может.

Ранее сообщалось, что правительство Финляндии дало разрешение проекту строительства газопровода «Северный поток — 2» на использование своей исключительной экономической зоны.

Впоследствии в Nord Stream 2 AG рассказали, что компания ожидает получить второе разрешение на строительство «Северного потока — 2» от Финляндии в ближайшее время.