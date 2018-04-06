Дворкович сообщил о подготовке предложений по ответу на пошлины США

Правительство России в ближайшее время обсудит с компаниями ответные меры на принятое президентом США Дональдом Трампом решение поднять пошлины на сталь и алюминий, сообщил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Сейчас компании по этому поводу готовят свои предложения, будем их обсуждать. Сначала думали в Красноярске (во время форума – «Газета.Ru») провести совещание, потом решили на несколько дней отложить, чтобы подготовиться получше. Ждем предложения компаний через несколько дней. Они уже готовы», — сказал Дворкович.

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Ранее сообщалось, что глава Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо считает, что США не дистанцируются от организации, несмотря на принятие спорных пошлин на алюминий и сталь

Он подчеркнул, что в данный момент в ВТО не обдумывают продолжение работы организации без участия США.