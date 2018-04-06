Гендиректор «Суммы» не пришла на совет директоров «Трансконтейнера»
Генеральный директор группы «Сумма» Лейла Маммедзаде не пришла на заседание совета директоров российского железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Представителя группы «Сумма» — генерального директора группы «Сумма» Лейлы Маммедзаде — на совете директоров не было. Причина нам неизвестна», — заявили в «Трансконтейнере».
Уточняется, что всего у группы «Сумма» в совете директоров «Трансконтейнера» три представителя. Помимо Маммедзаде, первый заместитель гендиректора группы Александр Панченко и председатель совета директоров GHP Group Марк Гарбер.
«Представитель группы «Сумма» — Александр Панченко — был на совете директоров «Трансконтейнера» в пятницу. Марк Гарбер — участвовал в совете директоров по телефону», — отметили в «Трансконтейнере».
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