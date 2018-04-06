Стало известно, когда почти во всех российских домах появятся умные счетчики

Замминистра строительства Андрей Чибис заявил, что более 90% домовладений в России планируется оснастить «умными» счетчиками к 2024 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Без учета будет тяжело регулировать нагрузку инфраструктуры. Для себя мы видим цель — к 2024 году 95% домовладений в многоквартирных домах будут оснащены приборами «умного учета». Это задача непростая, но выгодная с точки зрения экономики», — сказал Чибис.

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Он также отметил, что подобный подход уже частично внедряется в некоторых микрорайонах Казани.

«Это позволит считать реальный объем потребления, вести планы в зависимости от объемов потребления, и, конечно, позволит очень гибко загружать инфраструктуру. Подобные технологии уже есть в России и в мире, мы видим перспективы для внедрения подходов с «искусственным интеллектом», — добавил Чибис.

Ранее сообщалось, что Минэнерго призвало ставить только «умные» электросчетчики.