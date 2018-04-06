В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Майские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,68%, составив $63,11 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне снизились на 0,57% — до $67,94 за баррель.

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Как стало известно, президент США Дональд Трамп поручил торговому представителю США изучить возможность повышения пошлин на китайские товары до $100 млрд.

Он также добавил, что несмотря на действия Китая, «США по-прежнему готовы к дальнейшим дискуссиям в поддержку нашей приверженности достижению свободной, справедливой и взаимной торговли и защите технологий и интеллектуальной собственности американских компаний и американского народа».

В свою очередь глава МИД КНР Ван И сообщил, что торговая война, которую начали США, нарушает правила ВТО.