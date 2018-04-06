Трамп поручил рассмотреть введение новых пошлин на китайские товары

Президент США Дональд Трамп поручил торговому представителю США изучить возможность повышения пошлин на китайские товары до $100 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

«В свете «несправедливого возмездия» Китая я поручил торговому представителю рассмотреть вопрос о введении дополнительных тарифов на китайские товары в размере $100 млрд. А также определить продукты, на которые будут введены данные пошлины», — заявил Трамп.

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Он также добавил, что несмотря на действия Китая, «США по-прежнему готовы к дальнейшим дискуссиям в поддержку нашей приверженности достижению свободной, справедливой и взаимной торговли и защите технологий и интеллектуальной собственности американских компаний и американского народа».

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что торговая война, которую начали США, нарушает правила ВТО.