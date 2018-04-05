Ткачев посоветовал Белоруссии искать новые рынки сбыта молока

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев заявил, что белорусским производителям молока следует искать другие рынки сбыта. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Белорусы должны искать новые рынки сбыта, потому что у нас серьезные намерения напоить россиян отечественным молоком», — сказал Ткачев.

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Он также подчеркнул, что значительная часть сухого молока поставляется в Россию через соседнюю Белоруссию.

«Она вообще является крупнейшим экспортером молочной продукции в Россию — почти 120 белорусских молочных предприятий ввозят к нам свою продукцию. В 2017 году ее доля в общем объеме поставок составила 86% — это 950 тыс. тонн молочной продукции, рост за 3 года на 24%», — отметил Ткачев.

Министр добавил, что ведомство планирует закрыть указанный вопрос в ближайшие 5-7 лет.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Россия постоянно «наклоняет» Белоруссию.