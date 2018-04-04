Медведев выступил за проведение реновации в регионах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе встречи с представителями «Справедливой России» высказался за распространение программы реновации на российские регионы, заявил лидер партии Сергей Миронов, передает РИА «Новости».

«Премьер-министр поддержал идею «Справедливой России» о распространении программы реновации на всю страну, он согласился с тем, что было бы несправедливо, если б реновация шла только в столице, а другие города не затронула», — сказал Миронов.

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По его словам, Медведев пообещал затронуть тему состояния жилого фонда в северных населенных пунктах в своем отчете в Госдуме.

Ранее сообщалось, что в Москве прошло заселение первых жильцов в рамках реновации.