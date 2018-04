Трамп признался, что США уже давно проиграли торговую войну с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона проиграла торговую войну с Китаем много лет назад.

«Мы не находимся в состоянии торговой войны с Китаем, эта война была проиграна много лет назад глупыми или некомпетентными людьми, которые представляли США», — написал Трамп в своем твиттере.

Он также отметил, что на данный момент торговый дефицит США составляет $500 млрд, а кража интеллектуальной собственности приравнивается к $300 млрд.

«Мы не можем позволить, чтобы это продолжалось», — подытожил Трамп.

Ранее Китай сообщил о введении ответных пошлин на товары из США.

We are not in a trade war with China, that war was lost many years ago by the foolish, or incompetent, people who represented the U.S. Now we have a Trade Deficit of $500 Billion a year, with Intellectual Property Theft of another $300 Billion. We cannot let this continue!