Минфин увеличит объем покупки валюты

Минфин с 6 апреля по 8 мая будет покупать на внутреннем рынке валюту на 11,5 млрд руб. в день. Об этом сообщается на сайте министерства.

«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, составляет 240,7 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 6 апреля по 8 мая 2018 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 11,5 млрд руб», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Минфин в период с 7 марта по 5 апреля покупал на внутреннем рынке валюту на 9,6 млрд руб. в день.